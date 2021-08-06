mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Гафурийском районе женщина подозревается в расчленении знакомого

6 августа 2021, 11:53
Фото: 1MediaInvest
Причина убийства - ссора во время распития спиртных напитков.

Следственный комитет по Башкирии сообщил о завершении расследования убийства 40-летнего мужчины в селе Белое Озеро.

Известно, что 12 февраля этого года подозреваемая вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки, тогда же между ними и произошла ссора на почве ревности, в результате которой 39-летняя женщина несколько раз ударила мужчину деревянной скалкой по голове. От ударов мужчина скончался на месте.

Сообщается, что мужчина был обнаружен только 19 марта, женщина сбросила тело в старый колодец, а для удобства транспортировки предварительно его расчленила на две части.

Известно также, после убийства подозреваемая обратилась за помощью к подруге, которая и посоветовала спрятать тело в колодце.

Так, подозреваемой предъявлено обвинение по 105 статье УК РФ (убийство), а подруге - по 316 статье УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48