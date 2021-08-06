В Гафурийском районе женщина подозревается в расчленении знакомого

Известно, что 12 февраля этого года подозреваемая вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки, тогда же между ними и произошла ссора на почве ревности, в результате которой 39-летняя женщина несколько раз ударила мужчину деревянной скалкой по голове. От ударов мужчина скончался на месте.