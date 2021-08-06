В Гафурийском районе женщина подозревается в расчленении знакомого

Следственный комитет по Башкирии сообщил о завершении расследования убийства 40-летнего мужчины в селе Белое Озеро.
Известно, что 12 февраля этого года подозреваемая вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки, тогда же между ними и произошла ссора на почве ревности, в результате которой 39-летняя женщина несколько раз ударила мужчину деревянной скалкой по голове. От ударов мужчина скончался на месте.
Сообщается, что мужчина был обнаружен только 19 марта, женщина сбросила тело в старый колодец, а для удобства транспортировки предварительно его расчленила на две части.
Известно также, после убийства подозреваемая обратилась за помощью к подруге, которая и посоветовала спрятать тело в колодце.
Так, подозреваемой предъявлено обвинение по 105 статье УК РФ (убийство), а подруге - по 316 статье УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).