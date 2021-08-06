В России, где вакцинация не пользуется большим спросом, новость тоже восприняли неоднозначно, и в большинстве своем родители выступают против прививок от ковида детям. Президент Путин пока не комментировал ситуацию о вакцинации детей. Но исследования вакцины на подростках уже начались.
В начале июня ВОЗ одобрила вакцинацию детей, обновив тем самым свои ранние рекомендации, в которых выступала против детских прививок от ковида, поскольку данный вопрос еще не изучен широко, нет достаточного количества данных о том, как вакцина сказывается на этой категории населения.
В обновленных рекомендациях эксперты ВОЗ отмечают, что в связи с новым поворотом эпидемиологической ситуации группа специалистов пришла к выводу: вакцина Pfizer подходит для применения в отношении людей от 12-15 лет, то есть фактически начиная с подросткового возраста детей можно прививать от коронавируса, если они входят в группу риска. В этой связи международная организация обещала в самое ближайшее время подготовить новые тезисы о вакцинации.
Между тем многие западные страны уже начали прививать своих несовершеннолетних граждан. Так, во Франции уже стартовала кампания по вакцинации детей с 12 лет. Австрия планирует в течение августа привить около 350 тысяч подростков от 12 до 15 лет. Этот же возрастной период одобрен для детских прививок в Италии и Швейцарии. А вот власти Венгрии и Швеции будут предлагать вакцинироваться подросткам постарше – с 16 лет.
Россия тоже присоединилась к общемировой тенденции – 5 июля 2021 года стартовали клинические исследования, проводимые НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, в отношении юных граждан от 12 до 17 лет. В испытаниях участвует препарат «Спутник V», который уже введен ста добровольцам, проходящим карантин в Морозовской детской больнице и детской больнице имени Башляевой. Дети находятся под тщательным наблюдением врачей, отмечающих даже малейшие проявления реакции организма. Пока, по прошествии месяца испытаний, ни у одного юного добровольца не обнаружено побочных эффектов.
Несмотря на это, общество уже бьет тревогу: многие родители в России выступают против вакцинации детей от коронавируса. Уже созданы петиции на имя президента, в которых авторы просят отменить вакцинацию подростков. Дошло до того, что глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко вынужден был прокомментировать ситуацию. Так, он отметил, что в планах властей нет обязательной вакцинации школьников от ковида.
«Никаких требований относительно вакцинации детей мы не планируем, тем более нет речи о допуске на учебу только вакцинированных детей. Это совершенно четкая позиция, не только наша, но и всего медицинского сообщества», — отметил Мурашко на недавней встрече с общественностью.
При этом глава ведомства подчеркнул, что данное требование не относится к студентам, то есть подросткам старше 18 лет. Им необходимо вакцинироваться перед новым учебным годом. Сделать это лучше, по мнению министра, до 1 сентября, чтобы не пропускать занятия в случае наступления болезни.
Президент России еще в первую волну коронавируса отмечал, что остановить эпидемию смогут только масштабная вакцинация населения и достижение коллективного иммунитета. Глава государства призывал как можно скорее разработать национальный вакцинный продукт, который дал бы надежду на скорое окончание пандемии.
Владимир Путин лично интересовался ходом вакцинных разработок и, когда все было готово, сам объявил о старте масштабной вакцинации граждан России. Произошло это в середине января 2021 года. Президент тогда подчеркнул, что нельзя делать из вакцинации обязаловку. Напротив, нужно убеждать каждого гражданина в необходимости прививки. И делать это должны представители властей на местах, региональные минздравы и другие ведомства.
«Надо уверить людей в том, что только так, посредством прививок, мы сможем поставить заслон эпидемии», - сказал глава государства, отметив, что нужно как можно скорее повышать темпы вакцинации в стране.
Сам Путин привился не сразу после старта кампании, а спустя несколько месяцев. В тот период уже были запущены в производство три российские вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». И долгое время оставалось интригой – какой же вакциной привился президент. И только летом во время традиционной прямой линии Владимир Путин признался, что использовал первую зарегистрированную в стране вакцину – от НИЦЭМ имени Гамалеи.
«Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, поэтому принял для себя решение привиться «Спутником V», тем более что Вооруженные Силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки Верховный Главнокомандующий», - поделился глава государства.
При этом он рассказал, что не испытал серьезных побочных эффектов. Только после введения второго компонента вакцинного препарата у него поднялась небольшая температура – до 37 градусов. Но вскоре все пришло в норму, организм адаптировался. А через какое-то время анализ показал, что у президента в крови существенное число антител.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург во всех своих многочисленных интервью подчеркивает, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный и вредоносный потенциал. Иными словами, человечеству придется свыкнуться с тем, что вирус пришел надолго, возможно навсегда. И в этой связи вакцинация становится практически единственным условием здорового существования.
Ученый отмечает, что, создавая «Спутник V», он и его команда биологов ориентировались на главную задачу – выработку организмом антител, которые бы идеально нейтрализовали клетки коронавируса. В итоге им это удалось при помощи аденовирусов Ad5 и Ad26.
Александр Гинцбург сам вакцинировался одним из первых и уверен, что у препарата очень мало побочек. Ученый отмечает, что вакцина плохо работает на пациентах, которые страдают алкоголизмом и наркоманией, а также на тех, кто принимает противоопухолевые препараты. При этом онкология не является противопоказанием для прививки, так же как и ряд других серьезных заболеваний. Главное, чтобы у пациента не было в период вакцинации острой фазы заболевания. В стадии ремиссии прививаться разрешено, но под контролем лечащего врача, добавляет глава НИЦЭМ имени Гамалеи.
Изначально в список тех пациентов, кому можно вакцинироваться «Спутником V», не входили беременные женщины и дети. Но сегодня и тем, и другим уже разрешена вакцинация. Беременным, входящим в группу риска по таким проблемам, как сахарный диабет, онкологические, сердечно-сосудистые, почечные и другие заболевания, рекомендовано прививаться буквально в прошлом месяце. В Минздраве пояснили, что у них высокий риск осложнений при течении ковида, он гораздо выше, нежели возможные побочки от прививки. Запрет на вакцинацию пока остается только у мам, кормящих грудью.
Что касается детей, то Александр Гинцбург выступает за вакцинацию подростков от коронавируса и заявляет о том, что до сентября 2021 планируется зарегистрировать детскую вакцину на территории России. По его словам, ситуацию в корне меняет то, что увеличилось число детей с более тяжелым течением болезни, нежели это было ранее (напомним, ранее, в первую и вторую волны коронавируса, отмечалось, что дети болели в легкой форме и выступали скорее переносчиками инфекции). В этой связи нужно как можно раньше начать прививать подростков, дабы избежать детской эпидемии.
Напомним, в июне между Путиным и Гинцбургом состоялся разговор, в ходе которого ученый заявил, что детям 8-9 лет уже пробовали делать интраназальную (путем закапывания в нос) прививку, и побочных эффектов при этом обнаружено не было. Вскоре после этого было объявлено о старте испытаний вакцины «Спутник V» на подростках.
Экономист Михаил Делягин, известный своими резкими высказываниями в отношении действующей власти, отмечает, что вся прививочная кампания в России основана на стремлении верхушки обогатиться.
«Почему в России заставляют носить маски? Да потому что у кого-то из чиновников прикуплен завод по производству масок. В основе всего лежит бизнес», - возмущался политик в интервью YouTube-каналу «Книжный мир».
Также Делягин отметил, что выпускать вакцину, которая не прошла трех лет клинических исследований, огромное правонарушение. И, по сути, сейчас, с началом массовой прививочной кампании, ставится эксперимент на людях. И тенденция будет проявляться еще больше. Так, скоро, по его мнению, начнут массово вакцинировать детей, что и вовсе является своего рода преступлением.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова о всеобщей детской вакцинации высказывалась в начале этого года. Тогда она анонсировала новшество – в электронных медицинских картах детей (по городу Москве) появился раздел «Вакцинация», в котором в онлайн-режиме отражаются все прививки, сделанные ребенку.
«От лица правительства Москвы хочу сказать, что мы придерживаемся мнения о том, что наш 12-миллионный город, куда к тому же каждый день приезжают тысячи людей, связан с высокими эпидемиологическими рисками, как никакой другой город страны. В этой связи вакцинация является одной из наших приоритетных задач», — сказала Ракова, подчеркнув тем самым важность и детской вакцинации против различных инфекций.
Впоследствии Ракова сообщила о начале и ходе исследований вакцины на несовершеннолетних от 12 до 17 лет. Заммэра отметила, что испытания пройдут в три фазы, и по их итогам будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от коронавируса.
Не мог остаться в стороне от резонансного обсуждения подростковой вакцинации и известный детский врач Евгений Комаровский. У него своя точка зрения на наболевшую тему. Прежде всего доктор активно выражает свое недовольство в адрес антипрививочников, отмечая, что врач, который высказывается против вакцинации, должен быть отлучен от медицины. «Вакцинация была, есть и будет самым эффективным способом профилактики инфекционных болезней», - подчеркивает Комаровский.
Сам он уже давно вакцинировался препаратом «АстраЗенека» и считает, что вакцинации детей в данном случае тоже не избежать.
«Уже разрешили использовать вакцину на подростках, затем вынуждены будут прививать детей, так как они способствуют тому, что вирус мутирует и становится более контагиозным. Деваться некуда: если хотим сберечь здоровье стариков, надо вакцинировать детей», - написал доктор в своем личном блоге, на который подписаны миллионы пользователей.
Известная актриса, дочь выдающегося советского писателя Василия Шукшина, с самого начала прививочной кампании против коронавируса является ярой ее противницей. Звезда ведет собственный телеграм-канал и блог в соцсетях, в которых неоднократно подчеркивала свое негативное отношение к вакцинации.
Артистка называет ее не иначе как «цифровое рабство», «чипирование», «обязательная биометрия». Она часто приглашает к диалогу врачей, ученых, общественных деятелей, которые разделяют ее позицию и высказывают свое экспертное мнение относительно ситуации с коронавирусом в стране.
По словам Марии Шукшиной, в этот процесс, не являющийся законным, должна вмешаться церковь. Вакцинация от коронавируса, по утверждению известной артистки, далека от медицины и больше близка к политике. Особенно негативно она высказывается о вакцинации детей, считая данную меру абсолютно неприемлемой.
В мире тоже происходит много негативных событий, связанных с отказом от вакцинации. Так, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) еще в апреле признал, что обязательная вакцинация детей вполне соответствует демократическим нормам. Напомним, ранее группа родителей из Чехии выступила против вакцинации детей и подала в суд. Ответом стало данное решение ЕСПЧ.
Впрочем, европейских граждан не устроил такой ответ суда. В отдельных странах поднялась волна возмущений. Люди выступают против обязательной вакцинации и считают, что нарушена 8-я статья Европейской конвенции о защите прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни.
Но суд постановил, что решение о вакцинации не нарушает конвенцию, а лишь в некотором смысле противоречит ей. Однако ситуация в мире такова, что вакцинация вполне может стать необходимой мерой даже в условиях демократического общества. Суд отмечает, что всеобщей целью должна стать защита каждого ребенка от опасной болезни посредством вакцинации и достижения коллективного иммунитета.
Напомним, во Франции, Чехии и Италии уже введена обязательная вакцинация школьников. В ряде стран ЕС данная мера обсуждается.