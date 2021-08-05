Жителя Башкирии признали виновным в изощренном убийстве тещи «с огоньком»

Суд счел доказательства Белорецких следователей достаточно весомыми для того, чтобы вынести решение о его виновности в совершении данного преступления. Да и вину свою мужчина признал. Приговорили зятя покойной женщины к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, после освобождения свобода мужчины будет ограничена еще на 1,5 года. Заметим, что приговор еще не вступил в законную силу.