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В Уфе ветерану войны отказали в госпитализации — в скором времени мужчина скончался

5 августа 2021, 16:27
Фото: 1MediaInvest
Следователи проведут доследственную проверку.

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы организовал проверку по инциденту с ветераном Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Следкома Башкирии.

Предварительно, медики скорой помощи отказались госпитализировать 96-летнего мужчину, который почувствовал себя плохо дома. В скором времени пожилой мужчина скончался.

Следователи выяснят обстоятельства произошедшего, опросят близких погибшего, медработников, проверят документацию и проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, прибывшие медики скорой помощи «с порога» заявили, что мужчине уже не помочь, и он умрёт через два часа, а затем ушли. Ветеран скончался через два дня от инсульта. Родственники погибшего намерены написать заявление в полицию. Минздрав республики планирует провести заседание врачебной комиссии по этому происшествию.

#Новости#Александра Константинова#Происшествия
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