mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии в ДТП в разных районах пострадали двое детей

5 августа 2021, 05:36
Фото: ГИБДД по Башкирии
Оба ребенка попали под колеса автомобилей, один на пешеходном переходе, другой на велосипеде..

Вчера, 4 августа в городе Мелеуз мужчина 42 лет за рулем иномарки KIA Rio наехал на 7-летнего ребенка, который переходил дорогу с отцом по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика госпитализировали, а ДТП расследуют.

В Ишимбайском районе Башкирии был совершен наезд на 13-летнего велосипедиста, ДТП произошло в деревне Зигановка. 29-летний житель Стерлитамака за рулем Toyota Avensis совершил наезд на мальчика, в результате которого ребенка госпитализировали с различными травмами. По факту ДТП также начато разбирательство.

Всего 4 августа на дорогах Башкирии было зарегистрировано семнадцать аварий, в которых двадцать человек получили травмы. Обошлось без летальных исходов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48