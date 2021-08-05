В Башкирии в ДТП в разных районах пострадали двое детей

В Ишимбайском районе Башкирии был совершен наезд на 13-летнего велосипедиста, ДТП произошло в деревне Зигановка. 29-летний житель Стерлитамака за рулем Toyota Avensis совершил наезд на мальчика, в результате которого ребенка госпитализировали с различными травмами. По факту ДТП также начато разбирательство.