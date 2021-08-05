Из-за сильной жары в Башкирии возникло 7 новых очагов лесных пожаров за сутки

Министерство лесного хозяйства Башкирии опубликовало информацию о ситуации с лесными пожарами на территории республики. Так, с 15 апреля 2021 года до сегодняшнего дня было зарегистрировано 248 лесных пожаров. Площадь, которую прошли лесные пожары составила 2853,8 гектара.
По данным Минлесхоза 122 пожара произошло из-за гроз, преломления солнечных лучей и других природных факторов. 85 пожаров начались из-за неосторожного обращения человека с огнем, 39 пожаров перешли на леса с земель иных территорий, при этом всего 2 пожала начались с техногенного объекта.
За последние сутки, а погодные условия в это время были весьма и весьма неблагоприятными, в регионе возникло 7 новых очагов, возгорания по данным министерства лесного хозяйства были зарегистрированы на площади 30,06 гектар.
Огонь бушевал и в Кананикольском лесничестве, сейчас там локализовано 2 пожара на площади 0,7 и 0,35 га.
В Зианчуринском лесничестве действует пожар площадью 12 га. Действует пожар и на территории Зилаирского лесничества – 13 га. 3 гектара горят на территории Хайбуллинского лесничества. На землях особо охраняемых природных территорий зарегистрирован один пожар площадью 1,3 га. на территории Башкирского государственного природного заповедника.
Небольшой пожар площадью 0,01 гектара ликвидирован на территории Зилаирского лесничества.