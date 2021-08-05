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Глава агентства инвестразвития Татарстана заявила, что Башкирия копирует их работу

5 августа 2021, 14:18
Фото: Скриншот
Руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина в интервью проекту «Әле…» сравнила работу Татарстана и Башкирии в области привлечения инвестиций.

Она заявила, что Башкирия копирует деятельность Татарстана. По словам главы агентства, Башкирия разработала серьёзную маркетинговую стратегию и много вкладывается в освещение инвестиционного продвижения, сообщает Inkazan.

— Но, конечно, вот этот вот разрыв, который образовался между нами на сегодняшний день, ликвидировать вот так в одночасье невозможно, — отметила Минуллина.

Она также добавила, что Башкирия является «дружественным регионом», с которым Татарстан исторически имеет хорошие отношения. Кроме того, республика помогает Башкирии с вопросами в области инвестиций. Минуллина и сама общается с коллегами из инвестиционного блока.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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