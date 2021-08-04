Под Уфой шквалистый ветер обрушил крыши нескольких зданий и обломками перекрыл трассу

Сегодня вечером, 4 августа, в селе Булгаково Уфимского района прошёлся ураган. Сильный ветер снёс крышу магазина «Магнит» на улице Свободы, сообщила пресс-служба МЧС Башкирии. Момент обвала крыши попал в кадр камер очевидцев.
Обломки крыши упали прямо на трассу Р-240, но дорогу перекрывать не стали. Снесённая крыша повредила два автомобиля, но среди людей пострадавших нет. Работники строительной компании «Приуралье» уже начали расчищать дорогу от обломков. Ремонт крыши начнут проводить завтра, на это время магазин придётся закрыть.
Также местные жители сообщили, что в селе после прошедшей грозы были повалены деревья и заборы.
Необычное совпадение, но в Чекмагуше сегодня тоже сдуло ветром крышу «Магнита» на улице Ленина, сообщили Mkset в пресс-службе МЧС Башкирии. Видео срыва крыши попало в соцсети.
Напомним, накануне, 2 августа, гроза со шквалистым ветром напала на село Инзер Белорецкого района. В населенном пункте были повалены деревья и заборы, сорвало крыши со зданий, включая участковую больницу и Дорожно-ремонтное строительное управление. Местные жители сообщали, что последствия непогоды были похожи на «апокалипсис». Сельчане задаются вопросом, окажет ли район поддержку пострадавшим от бури домам.
В июле в Бижбулякском районе у здания торгового центра тоже снесло крышу, но в этот раз без пострадавших не обошлось. Обломки упали прямо на 14-летную девочку. После этого она перенесла операцию на головном мозге и до сих пор находится в тяжелом состоянии.