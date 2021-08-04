Под Уфой шквалистый ветер обрушил крыши нескольких зданий и обломками перекрыл трассу

В июле в Бижбулякском районе у здания торгового центра тоже снесло крышу, но в этот раз без пострадавших не обошлось. Обломки упали прямо на 14-летную девочку. После этого она перенесла операцию на головном мозге и до сих пор находится в тяжелом состоянии.