Число обращений от бизнесменов к Минеевой выросло на 10% за I полугодие 2021 года

В июле 2021 года в Москве начал работать проект «Летняя школа молодого предпринимателя». Он создан для молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет. Проект предусматривает много мероприятий как в виде очных встреч, так и в формате онлайн-дискуссий, лекций и консультаций. Организаторы приглашают к сотрудничеству специалистов и бизнесменов из различных сфер, все желающие могут участвовать в каждом мероприятии бесплатно.