В Уфе ребенок провалился в колодец, замаскированный газонной травой

Сегодня, 1 августа в информационно-диспетчерский центр Уфы поступила информация о падении мальчика в колодец. Мальчика 2016 года рождения оттуда достали родители, а прибывшая бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу для обследования, сообщили в Управлении гражданской защиты Уф.