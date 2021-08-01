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В Уфе ребенок провалился в колодец, замаскированный газонной травой

1 августа 2021, 11:37
Фото: УГЗ г Уфы
От беды малыша спасли его родители.

Сегодня, 1 августа в информационно-диспетчерский центр Уфы поступила информация о падении мальчика в колодец. Мальчика 2016 года рождения оттуда достали родители, а прибывшая бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу для обследования, сообщили в Управлении гражданской защиты Уф.

По предварительным данным мальчик провалился в колодец когда наступил на его крышку, бегая по газону. В данный момент обстоятельства произошедшего выясняются, а колодец закрыт.

Управление гражданской защиты г. Уфы напоминает родителям о необходимости проводить с детьми разъяснительную работу, предупреждать, что опасно наступать на колодезные люки, бегать по ним и прыгать.

В случае обнаружения открытых колодцев, колодцев с незакрепленными крышками или с видимыми нарушениями целостности их конструкций, нужно незамедлительно сообщать об этом по номеру 112!УГЗ Уфы

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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