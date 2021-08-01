В МЧС Башкирии рассказали как безопасно жарить шашлык и сжигать мусор на даче

Что касается мест для открытого огня, располагать их необходимо на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, 100 метров от хвойного леса и 30 метров от лиственного леса. В том случае, если открытый огонь планируется разводить в металлической бочке, вышеуказанные расстояния могут быть сокращены в два раза. Важно, что у бочки обязательно должна быть крышка.