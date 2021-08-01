Башкирия вошла в топ-10 популярных направлений внутреннего туризма

– Башкортостан вошёл в топ-10 направлений внутреннего туризма по итогам первого полугодия 2021 года, – поделился глава региона на своей странице в социальной сети.
Радий Хабиров заявил, что отдых в Башкирии выбирают наравне с Москвой, Краснодарским краем, Московской областью, Санкт-Петербургом, Крымом, Татарстаном, Свердловской, Нижегородской и Ростовской областями.
Горы и реки, озера и степи - природа щедра к нашей республике. Наша задача-создать достойный уровень для туризма. И у нас огромный потенциал в этом направлении. В ТОП-5 популярных туристических объектов в этом году вошли наши геопарки «Янган-Тау» и «Торатау», природные парки Башкортостана - «Мурадымовское ущелье», «Иремель», «Кандры-Куль» - в основном это экотуризм. Нам есть куда двигаться и есть куда развиваться, планов очень много. Радий Хабиров
Также Хабиров поделился ссылками, пройдя по которым можно ознакомиться с туристическими направлениями Башкортостана.
Комментаторы под постом в целом разделили восторг от природных красот Башкирии, но все-же отметили, что инфраструктуру в туристических объектах необходимо развивать.