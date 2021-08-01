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Башкирия вошла в топ-10 популярных направлений внутреннего туризма

1 августа 2021, 04:43
Фото: фото из соцсетей
По словам Радия Хабирова отдых в Башкирии выбирают наравне с Крымом, Краснодарским краем и обоими столицами.

– Башкортостан вошёл в топ-10 направлений внутреннего туризма по итогам первого полугодия 2021 года, – поделился глава региона на своей странице в социальной сети.

Радий Хабиров заявил, что отдых в Башкирии выбирают наравне с Москвой, Краснодарским краем, Московской областью, Санкт-Петербургом, Крымом, Татарстаном, Свердловской, Нижегородской и Ростовской областями.

Горы и реки, озера и степи - природа щедра к нашей республике. Наша задача-создать достойный уровень для туризма. И у нас огромный потенциал в этом направлении. В ТОП-5 популярных туристических объектов в этом году вошли наши геопарки «Янган-Тау» и «Торатау», природные парки Башкортостана - «Мурадымовское ущелье», «Иремель», «Кандры-Куль» - в основном это экотуризм. Нам есть куда двигаться и есть куда развиваться, планов очень много. Радий Хабиров

Также Хабиров поделился ссылками, пройдя по которым можно ознакомиться с туристическими направлениями Башкортостана.

Комментаторы под постом в целом разделили восторг от природных красот Башкирии, но все-же отметили, что инфраструктуру в туристических объектах необходимо развивать.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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