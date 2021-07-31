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В пещере Шульган-таш в Башкирии пересчитают количество наскальных рисунков

31 июля 2021, 07:39
Фото: shulgan-tash.ru
В музее-заповеднике «Шульган-Таш» проводят редокументацию памятника, поскольку в последние годы в заповеднике нашли много новых рисунков. Она необходима в том числе для номинирования пещеры в объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В документе о пещере будут перечислены все наскальные рисунки с описанием и фотографиями. Возраст этих изображений достигает 18 тысяч лет, пишет ИА «Башинформ».

По словам сотрудника музея Алексея Солодейникова, в 2015 году в пещере насчитывалось 200 рисунков, но в последние годы при расчистки исторических слоев специалисты нашли новые изображения, к примеру, в «Ходе Горло» более 30 плоскостей с 2-3 русинками каждая. При реставрации панно «Лошадки» в 2017 году обнаружили рисунок верблюда-бактриана.

Солодейников отметил, что владелец пещеры Руффиньяк, доктор наук Фредерик Плассар предложил музею «Шульган-Таш» сотрудничать.

— Это честь для нашей науки и для нас. Предстоит большая совместная работа по поиску новых методов документирования и интерпретации рисунков. Ждем, когда ситуация с СOVID-19 выправится, и мы поедем туда работать, и французских коллег, в свою очередь, пригласим в Шульган-Таш, — добавил работник заповедника.

#Новости#Александра Константинова#Культура
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