В пещере Шульган-таш в Башкирии пересчитают количество наскальных рисунков

— Это честь для нашей науки и для нас. Предстоит большая совместная работа по поиску новых методов документирования и интерпретации рисунков. Ждем, когда ситуация с СOVID-19 выправится, и мы поедем туда работать, и французских коллег, в свою очередь, пригласим в Шульган-Таш, — добавил работник заповедника.