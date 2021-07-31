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Следком Башкирии расследует ДТП, в котором погибла 16-летняя девочка

31 июля 2021, 14:03
Фото: ГИБДД по РБ
Авария произошла сегодня, 31 июля, в полночь.

В Белебеевском районе из органов внутренних дел передали Следкому Башкирии уголовное дело по факту ДТП, которое произошло сегодня ночью, 31 июля. Следственный отдел ходатайствует перед прокурором района о передаче материалов для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в Белебее водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по улице Интернациональная. Когда 16-летняя девочка переходила дорогу, легковушка сбила её. С тяжёлыми травмами подростка доставили в больницу, но утром она скончалась.

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