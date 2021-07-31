Следком Башкирии расследует ДТП, в котором погибла 16-летняя девочка

В Белебеевском районе из органов внутренних дел передали Следкому Башкирии уголовное дело по факту ДТП, которое произошло сегодня ночью, 31 июля. Следственный отдел ходатайствует перед прокурором района о передаче материалов для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба ведомства.