В новом учебном году школьники будут учиться очно, но с ограничениями

Так, в рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что в первую очередь необходимо минимизировать контакты детей внутри школы. предполагается, что за каждым классом будет закреплен кабинет для уроков. Для этой же цели будет составляться график посещения столовой. Работники столовой должны будут использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. В санузлах школ должны быть размещены мыло и антисептики.