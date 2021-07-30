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Дегтярев развивает государственно-частное партнерство в Хабаровском крае

30 июля 2021, 10:42
Фото: фрагмент видео
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил частному инвестору присоединиться к возведению школы в микрорайоне Строитель.

Стоимость проекта составляет 1,8 миллиарда рублей, что очень много для бюджета. Государственно-частное партнерство позволит покрыть часть затрат и построить школу в течение двух лет.

Дегтярев обратился за помощью к частному инвестору – фонду «Стратегия будущего», пишет transsibinfo.com.

«Это долгожданное событие. Школа на 1 100 мест примет детей через два года. Это закроет вопрос со второй сменой в густонаселенном микрорайоне», — рассказал Дегтярев.

По его словам, использование механизма государственно-частного партнерства все еще не особо развито в России. Проект в Хабаровске станет первым подобным примером в регионе и одним из первых во всей стране. Дегтярев уверен, что сотрудничество государства и частных инвесторов позволит строить больше социальных объектов, в которых нуждаются люди.

В «Стратегии будущего» поддержали долгосрочный и партнерский подход Дегтярева. Гендиректор фонда Станислав Неверов отметил, что видеть запрос власти на привлечение инвестиций в социальную сферу очень важно.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов отметил, что решение Дегтярева позволит Хабаровскому краю нарастить темпы достижения стратегических целей, определенных Владимиром Путиным.

«Привлечение бизнеса к строительству объектов социальной сферы облегчает нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации. Такой подход является оптимальным для сохранения устойчивости бюджетной системы», — считает эксперт.

Отмечается, что регион продолжит развивать государственно-частное партнерство. В планах Дегтярева договориться о строительстве школ в Хабаровске, Хабаровском районе и Комсомольске-на-Амуре.

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