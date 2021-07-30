Дегтярев развивает государственно-частное партнерство в Хабаровском крае

По его словам, использование механизма государственно-частного партнерства все еще не особо развито в России. Проект в Хабаровске станет первым подобным примером в регионе и одним из первых во всей стране. Дегтярев уверен, что сотрудничество государства и частных инвесторов позволит строить больше социальных объектов, в которых нуждаются люди.