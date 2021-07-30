Башкирия вошла в десятку самых популярных направлений внутреннего туризма

По данным Ростуризма, хотя бы на одну ночь в этом году бронировали комнаты в отелях страны 24,6 млн человек. Это аж на 85% больше, чем в 2020 году, когда люди оставались дома из-за коронавируса, и на 5% ниже показателей 2019 года.