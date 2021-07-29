В Башкирии ребенок провалился в канализационный колодец

В Давлеканово вчера вечером 28 июля в 18:00 во дворе дома по адресу Элеваторская, 52 восьмилетний мальчик упал в канализационный колодец с люком, который был плохо закрыт.
Отец мальчика сообщил об этом в социальные сети и информация появилась в крупных республиканских сообществах.
– За данный колодец отвечает предприятие ГорКомСервис. Наш сын находится в больнице. Данное ЧП зафиксировали правоохранительные органы. Вот только администрация нашего города не хочет никак реагировать, – негодует разгневанный отец.
До администрации городского поселения город Давлеканово корреспонденту не удалось дозвониться.