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В Башкирии ребенок провалился в канализационный колодец

29 июля 2021, 04:42
Фото: скриншот
Об этом в соцсетях сообщил отец мальчика и потребовал реакции администрации Давлеканово.

В Давлеканово вчера вечером 28 июля в 18:00 во дворе дома по адресу Элеваторская, 52 восьмилетний мальчик упал в канализационный колодец с люком, который был плохо закрыт.

Отец мальчика сообщил об этом в социальные сети и информация появилась в крупных республиканских сообществах.

– За данный колодец отвечает предприятие ГорКомСервис. Наш сын находится в больнице. Данное ЧП зафиксировали правоохранительные органы. Вот только администрация нашего города не хочет никак реагировать, – негодует разгневанный отец.

До администрации городского поселения город Давлеканово корреспонденту не удалось дозвониться.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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