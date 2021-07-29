mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии пешеход погиб на трассе под колесами грузовика

29 июля 2021, 06:12
Фото: ГИБДД по Башкирии
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте в одежде без светоотражающих элементов.

ДТП произошло в Иглинском районе Башкирии на 1531 км трассы Самара-Уфа. По информации ГИБДД по Башкирии грузовик Mercedes-Benz Actros под управлением 53-летнего уфимца сбил пешехода, который пересекал проезжую часть не в установленном месте.

Погибшим оказался 52-летний житель ХМАО. Он скончался на месте еще до приезда скорой помощи. В ГИБДД уточнили, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. Ведется разбирательство.

За сутки на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых два человека погибли и девять получили травмы. Вторым погибшим стал мотоциклист, погибший в столкновении с иномаркой

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48