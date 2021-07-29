Радий Хабиров лично поздравил уфимку Аделину Загидуллину с олимпийским золотом

— Так трепетно мы ждали эту медаль, знаете, мурашки аж по коже. Понимаем, как тяжело вам было, потому сто следили. Огромная молодец вы просто, гордимся. Такая хрупкая девушка и вот, наша первая золотая медаль. Огромное вам спасибо, — отметил Радий Хабиров в разговоре со фехтовальщицей.