Банк “Открытие” объявил о запуске ЦОД

Запущенный в работу дата-центр позволит перейти от разрозненной инфраструктуры к единой системе. Ранее вычислительные мощности компаний финансовой группы были размещены на 35 серверах, которые работали отдельно друг от друга, а теперь они будут объединены в один механизм. Новый ЦОД, открытый в столице, является вторым целевым высокодоступным центром обработки данных, который будет служить для более эффективного управления IT-ресурсами, пишет newsnn.ru.