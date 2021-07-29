Банк “Открытие” объявил о запуске ЦОД

Запущенный в работу дата-центр позволит перейти от разрозненной инфраструктуры к единой системе. Ранее вычислительные мощности компаний финансовой группы были размещены на 35 серверах, которые работали отдельно друг от друга, а теперь они будут объединены в один механизм. Новый ЦОД, открытый в столице, является вторым целевым высокодоступным центром обработки данных, который будет служить для более эффективного управления IT-ресурсами, пишет newsnn.ru.
Старший вице-президент банка “Открытие”, глава департамента IT-инфраструктуры Андрей Иващенко подчеркивает, что такая консолидация инфраструктуры будет способствовать ускоренному внедрению новых финансовых сервисов, повышая доступность и надежность уже действующих приложений. Дата-центр уже адаптирован к стремительному рост бизнеса и увеличению клиентского спроса.
Стало известно, что технологическим партнером “Открытия” теперь является компания “Инфосистемы Джет”. При ее поддержке были разработаны и реализованы инновационные решения, которые позволят оперативно масштабировать все действующие мощности под потребности компаний группы. Разработки партнера также помогут наладить запуск новых машинных залов для серверного оборудования.
Отмечается, что новый ЦОД располагается на площади 4 тысячи квадратных метров, где могут разместиться 422 серверные стойки. Они устанавливаются в четырех отдельно расположенных машинных залах, двух помещениях ввода внешних линий связи, а также кроссовых и обслуживающих комнатах. На данный момент уже смонтировано и установлено 192 серверные стойки, которые специалисты подключили к бесперебойному электроснабжению.
Руководитель отдела продаж центра банковских технологий “Инфосистемы Джет” Владимир Писемский отметил, что данный проект является крупнейшим за все время работы компании по созданию дата-центров. Все решения, которые были внедрены в рамках этой работы, соответствуют актуальным потребностям рынка.
Писемский прогнозирует, что в скором времени дата-центр даст возможность без влияния на бизнес-процессы создавать бесшовные изменения инфраструктуры, накапливать дополнительные ресурсы, выполнять процедуры по обслуживанию и ремонту.