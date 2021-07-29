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10 важных законов для жителей Башкирии, вступающих в силу с 1 августа 2021 года

29 июля 2021, 06:35
Фото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о нововведениях, которые затронут жизнь россиян и жителей Башкирии в последний месяц лета.

Индексация пенсий работающих пенсионеров

С 1 августа работающим пенсионерам скорректируют ежегодную надбавку. В случае если пенсия была оформлена после 1 января 2021 года, то коэффициенты пенсионера уже учтены при выходе на пенсию. Предварительно, максимальная надбавка к пенсии составит около 300 рублей.

«Путинские» выплаты на детей

Президент России Владимир Путин поручил начать единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей досрочно — со 2 августа.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется семьям с детьми, которым шесть лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет — не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Кроме родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, обучающимся по школьной программе, возрастом от 18 до 23 лет. По предварительным данным, такую выплату в Башкирии могут получить более 650 тысяч детей от шести до 18 лет.

Плановая госпитализация с прививкой в Башкирии

С 3 августа 2021 года при плановой госпитализации в больницы жителям Башкирии рекомендовано предоставлять сведения о вакцинации против COVID-19.

Налоговый вычет за спорт

С 1 августа вступает в силу закон о новом налоговом вычете. Он позволит уменьшать доходы на расходы для занятий спортом. Правда, вычет коснется только тех доходов, что будут получены с начала 2022 года. Таким образом, у жителей получится сэкономить 13% стоимости абонемента в фитнес-клуб.

По данным Госдумы РФ, максимальный размер «спортивного» вычета будет составлять 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими соцвычетами. Его можно будет получить не только на себя, но и на детей.

Вакцинация на курортах России

С 1 августа непривитые от коронавируса россияне смогут приехать на курорты Краснодарского края и привиться на месте в течение трех дней. Имеющим медотвод достаточно будет предъявить результаты ПЦР-теста. Согласно постановлению властей региона, с 1 августа в гостиницы будут заселять прошедших вакцинацию и переболевших COVID-19 в течение шести месяцев до поездки.

Ограничения охоты в регионах

С 1 августа законодательно закреплен порядок установления ограничений охоты. Главы регионов будут определять виды разрешенной охоты, сроки охоты, допустимые орудия охоты и иные ограничения после их согласования с Минприроды России.

Запрет охоты устанавливается, если численность вида животных снижается непрерывно в течение трех лет, а общее сокращение численности составляет более чем 50%.

Изменения в ОСАГО

С 22 августа водители больше не будут обязаны предоставлять документ о техосмотре машины в момент заключения страховки на автомобиль. Кроме того, иностранные страховые организации будут наказываться за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание допуслуг.

Отмена громкой рекламы

С 25 августа в России запрещается распространять звуковую рекламу с использованием оборудования, располагаемого на стенах и крышах зданий. Это поможет уберечь граждан от назойливой громкой рекламы.

Новая обязанность нотариусов

С 25 августа нотариус, подтвердивший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юрлица и ИП, обязан будет в тот же день направить заявление и другие документы в регистрирующий орган в электронном виде. В иных случаях представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено нотариусом по просьбе заявителя.

Сельскохозяйственная перепись в Башкирии

Всероссийская сельскохозяйственная микроперепись пройдет во всех регионах страны с 1 по 30 августа. По данным Башстата, переписи в Башкирии подлежат более 800 сельскохозяйственных организаций, 4 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и ИП, занятых в АПК. Кроме того, перепишут около 2400 садовых товариществ и 677 тысяч личных подсобных хозяйств.

Хозяйства населения и некоммерческие объединения будут опрашиваться переписчиками с использованием планшетов с 1 по 30 августа. Опрос владельцев хозяйств займет около 20-25 минут. Переписчики сельскохозяйственной микропереписи будут иметь специальную форму и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

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