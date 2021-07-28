В Башкирии трое пятиклассников спасли тонущего мальчика

— Мы купались и ныряли на речке, вдруг слышим, с берега доносится крик о помощи, и увидели, как под воду уходит мальчишка, сразу поплыли к нему. Арслан нырнул поглубже, стал толкать его за ногу, скидывая с ног водоросли, Максим тянул за волосы, а Дима схватил за руку. Вот так втроем и вытолкнули его на поверхность. Тут к нам на помощь подплыли взрослые и уже они вытащили мальчика на берег, — рассказывают маленькие герои.