В Башкирии трое пятиклассников спасли тонущего мальчика

2 июля Дмитрий, Арслан и Максим, ученики 5 «Б» класса школы № 3, купались на реке Малый Инзер. Услышав крики о помощи, они увидели с берега, что в воде тонет мальчик — одна его рука оставалась ещё над водой. Не растерявшись ребята нырнули под воду и вытащили тонувшего на поверхность.
— Мы купались и ныряли на речке, вдруг слышим, с берега доносится крик о помощи, и увидели, как под воду уходит мальчишка, сразу поплыли к нему. Арслан нырнул поглубже, стал толкать его за ногу, скидывая с ног водоросли, Максим тянул за волосы, а Дима схватил за руку. Вот так втроем и вытолкнули его на поверхность. Тут к нам на помощь подплыли взрослые и уже они вытащили мальчика на берег, — рассказывают маленькие герои.
Главное управление МЧС по РБ ходатайствует о награждении мальчиков.