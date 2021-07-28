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В Башкирии трое пятиклассников спасли тонущего мальчика

28 июля 2021, 08:22
Фото: 1MediaInvest
В Башкирии наградят трёх 12-летних мальчиков, совершивших подвиг. Они спасли ребёнка, который тонул в реке, сообщает МЧС республики.

2 июля Дмитрий, Арслан и Максим, ученики 5 «Б» класса школы № 3, купались на реке Малый Инзер. Услышав крики о помощи, они увидели с берега, что в воде тонет мальчик — одна его рука оставалась ещё над водой. Не растерявшись ребята нырнули под воду и вытащили тонувшего на поверхность.

— Мы купались и ныряли на речке, вдруг слышим, с берега доносится крик о помощи, и увидели, как под воду уходит мальчишка, сразу поплыли к нему. Арслан нырнул поглубже, стал толкать его за ногу, скидывая с ног водоросли, Максим тянул за волосы, а Дима схватил за руку. Вот так втроем и вытолкнули его на поверхность. Тут к нам на помощь подплыли взрослые и уже они вытащили мальчика на берег, — рассказывают маленькие герои.

Главное управление МЧС по РБ ходатайствует о награждении мальчиков.

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