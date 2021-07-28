В Башкирии разрешили посещать кинотеатры и другие заведения без прививки и теста

Массовые мероприятия (кроме проходящих в организациях культуры и образования), на которых собирается более 500 человек проходят только по согласованию с главным санитарным врачом республики. Матчей «Салавата Юлаева», ФК «Уфа» и других профессиональных спортивных команд это также касается.