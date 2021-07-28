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В Башкирии разрешили посещать кинотеатры и другие заведения без прививки и теста

28 июля 2021, 07:16
Фото: 1mediainvest.
На сайте главы Башкирии опубликован документ о изменениях в указ о режиме повышенной готовности

Указ размещен на сайте главы Башкирии и в нем сообщается, что заведения общепита, театры, кинотеатры, дворцы культуры, салоны красоты, бассейны, фитнесы, санатории, пригородный транспорт и др работают в обычном режиме. То есть требование о справке о вакцинации или наличии отрицательного теста на коронавирус отменяется.

Он не понадобится и при заселении в студенческие общежития, совершении междугородних пассажирских перевозок и поездок на пригородном поезде «Орлан».

Но тест ПЦР или сертификат о вакцинации обязательно понадобится желающим посетить музей, ночной клуб, массовое физкультурное и спортивное мероприятие в закрытых помещениях.

Массовые мероприятия (кроме проходящих в организациях культуры и образования), на которых собирается более 500 человек проходят только по согласованию с главным санитарным врачом республики. Матчей «Салавата Юлаева», ФК «Уфа» и других профессиональных спортивных команд это также касается.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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