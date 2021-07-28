Народная программа "Единой России" будет содержать предложения врачей из регионов

“Медицинская помощь на каждом этапе должна быть одинаково качественной и доступной, она не должна иметь отличительный характер по регионам. Так, в первую очередь доступность начинается с сел. Для того, чтобы жители населенных пунктов получали правильную и качественную медицинскую помощь, необходимо повышать численность сельских фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов, приглашать туда специалистов, разработать для них меры стимулирования. Именно на плечах наших фельдшеров и акушеров лежит большая ответственность за здоровье наших сельских жителей: оказав необходимую помощь, они должны понимать, кого направить к узкому специалисту, кому вызвать скорую помощь или же санавиацию.