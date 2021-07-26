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В Уфе еще троих полицейских обвинили в подбрасывании наркотиков

26 июля 2021, 14:44
Фото: 1MediaInvest
Следком Башкирии предъявил обвинение начальнику и двоим оперуполномоченным одного из отделений отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Уфе в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, а также незаконном сбыте наркотических средств.

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемые для завышения показателей своей работы, сохранения своей должности и продвижения по службе задержали уфимку по подозрению в незаконном хранении наркотиков, хотя она была невиновна, о чём сотрудники полиции знали. Они доставили женщину в отдел полиции, где, угрожая арестом, потребовали от неё положить к себе в сумку переданный ими пакетик с запрещёнными веществами. Затем в присутствии понятых при личном досмотре полицейские изъяли пакетик у женщины. Из-за поддельных доказательств в отношении неё было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции не признали свою вину. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело в отношении женщины, которой подбросили наркотические вещества, прекращено.

Напомним, ранее в Уфе по аналогичному факту было возбуждено уголовное дело в отношении других двоих оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД. Они так же подбросили невиновной женщине наркотики и в присутствии понятых изъяли их.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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