Уфимка попросила городскую администрацию срочно разобрать сгоревший дом

— На данный момент обломки дома не убраны, что представляет опасность для жителей района, особенно детей. Администрация Калининского района г. Уфа в социальной сети «ВКонтакте» 16 июля 2021 года сообщила, что дом до конца не расселён, а его снос будет организован после расселения, на момент написания обращения ничего не поменялось, — пишет в обращении женщина.