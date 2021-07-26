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Радий Хабиров велел уволить руководителей детских лагерей, где был обнаружен COVID-19

26 июля 2021, 07:37
Фото: 1mediainvest.ru
Ранее в 10 лагерях были зарегистрированы случаи заболеваемости опасной инфекцией.

Глава Башкирии Радий Хабиров велел уволить директоров детских лагерей допустивших вспышку заболеваемости коронавирусом. Об этом он сообщил сегодня, 26 июля, в ходе оперативного совещания.

Как доложила руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак в республике фиксируется подъем заболеваемости ОРВИ среди детей от 7 до 14 лет, также есть случаи заболеваемости коронавирусом. Зафиксировано 10 случаев заболеваемости инфекцией в детских лагерях.

В связи с этим Радий Хабиров поручил создать контрольное управление, которое отправиться с проверками по всем детским лагерям республики, после чего может быть принято решение об увольнении руководителя учреждения.

Глава подчеркнул, что не допустит, прекращения детского отдыха в лагерях из-за несоблюдения санитарных требований.

#Новости#Анастасия Десяткина#Коронавирус COVID-19
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