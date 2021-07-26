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Еще один ребенок в Башкирии скончался после падения с высоты

26 июля 2021, 09:31
Фото: 1mediainvest
На этот раз трагедия произошла в Стерлитамаке с 4-летним мальчиком.

В МВД по Башкирии сообщили очередную печальную новость. Вчера, 25 июля, в Стерлитамаке погиб 4-летний мальчик, ребенок выпал из окна девятого этажа, – сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, на момент трагедии мальчик находился дома с мамой, которая готовила обед. Дома также находилась годовалая сестренка мальчика и его старший семилетний брат. Ребенок взял стул, поднялся на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.

Малыш скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия все еще выясняются.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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