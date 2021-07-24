Башкирия привлекла 850 млн рублей на развитие институтов НОЦ

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва отметила создание в республике Евразийского НОЦ мирового уровня.
— Вам есть чем гордиться. Вы реализуете здесь принципиально новые образовательные программы, которые охватывают всё больше одарённых ребят, дают им возможности для самореализации. И в итоге они приходят в науку, — заявила она.
Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин заявил, что республике удалось привлечь порядка 850 млн рублей на развитие институтов, участвовавших в проекте Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ).
— На протяжении последних нескольких лет это рекордный объём инвестиций в нашу науку. Он позволил значительно увеличить количество исследований, ускорить выход на рынок новых продуктов и технологий, — отметил Сидякин.