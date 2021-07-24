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Башкирия привлекла 850 млн рублей на развитие институтов НОЦ

24 июля 2021, 05:20
Фото: Сайт главы Башкирии
Вчера, 23 июля, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» подвели итоги работы стратегической сессии «Молодые лидеры науки и образования: стратегия борьбы за таланты в Республике Башкортостан».

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва отметила создание в республике Евразийского НОЦ мирового уровня.

— Вам есть чем гордиться. Вы реализуете здесь принципиально новые образовательные программы, которые охватывают всё больше одарённых ребят, дают им возможности для самореализации. И в итоге они приходят в науку, — заявила она.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин заявил, что республике удалось привлечь порядка 850 млн рублей на развитие институтов, участвовавших в проекте Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ).

— На протяжении последних нескольких лет это рекордный объём инвестиций в нашу науку. Он позволил значительно увеличить количество исследований, ускорить выход на рынок новых продуктов и технологий, — отметил Сидякин.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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