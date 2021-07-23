mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сергей Семак: «Химки» - очень непростая команда, это можно видеть по результатам

23 июля 2021, 20:32
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура чемпионата России с «Химками».

Ранее сообщалось, что на встрече может присутствовать до одной тысячи болельщиков.

«Химки» - очень непростая команда, это можно видеть по результатам прошлого сезона, особенно второй его части. С приходом Игоря Черевченко команда демонстрировала очень хороший результат, и говорить о том, что они не подготовились, абсолютно неправильно. Нас ждет очень непростой и интересный матч», - приводит слова Семака «Советский спорт».

Напомним, что встреча стартового тура чемпионата России между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» состоится 24 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48