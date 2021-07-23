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Грозы и ливни: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие дни

23 июля 2021, 01:30
Фото: 1MediaInvest
Сегодня, 23 июля, местами прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха составит +21…+26 градусов, по югу потеплеет до +31 градуса, сообщает Башгидрометцентр.

24 июля местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально ливни, град, ночью сильные ливни. Местами возможен шквалистый ветер. Ночью температура воздуха составит +13…+18 градусов, днём +22…+27 градусов.

В воскресенье, 25 июля, дожди отступят — существенных осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-западный умеренный. Столбик термометра ночью +10...+15 градусов, по северо-западу похолодает до +5 градусов. Днём температура воздуха составит +21...+26 градусов, по северу до +16 градусов.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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