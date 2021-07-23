Друг главы Зеленоградска Кошевого может оказаться в тюрьме за растление

Взятый под стражу экс-глава исполкома близко дружит с главой администрации городского Зеленоградского округа Сергеем Кошевым. О последнем «Новые Известия» ранее писали в связи с историей о раздаче земель в области его друзьям и родственникам.
Следствие обвиняет Суворова в четырех эпизодах развратных и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Жертве от 12 до 14 лет. Суд арестовал подозреваемого, чтобы тот не использовал свои связи для противодействия правосудию или побега.
19 июля Суворов по личной инициативе покинул пост главы регисполкома ЕР, а 21 июля региональный избирком исключил его из партийного списка на выборы в областную думу. Глава регионального отделения «Единой России» Андрей Кропоткин так и не прокомментировал ситуацию журналистам, а руководитель пресс-службы калининградского правительства Дмитрий Лысков заявил, что не стоит смешивать одно с другим и нужно дождаться данных следствия.
Журналисты «Новых Известий» сообщили, что о дружбе Суворова и Кошевого говорят и жители Зеленоградска. Они неоднократно видели их катающимися на яхте, плавающими с аквалангом и фотографирующимися на фоне Балтийского моря. Стоит добавить, что сейчас еще один товарищ и заместитель Кошевого — Павел Боровиков — стал фигурантом уголовного дела о хищении субсидий на закупку коров в фермерское хозяйство. Как отмечают журналисты, некрасивые истории стали известны накануне выборов, что вряд ли положительно скажется на рейтингах партии в регионе.