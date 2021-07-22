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В Уфе возбудили уголовное дело на полицейских, обвиняемых в подбрасывании наркотиков

22 июля 2021, 11:33
Фото: 1MediaInvest
Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении двоих оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Уфе. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, а также незаконном сбыте наркотических средств.

По версии следствия, полицейские для завышения показателей своей работы, сохранения своей должности и продвижения по службе, задержали уфимку по подозрению в незаконном хранении наркотиков, хотя она была невиновна, о чём сотрудники полиции знали. Они доставили женщину в отдел полиции, где, угрожая арестом, потребовали от неё положить к себе в сумку переданный ими пакетик с запрещёнными веществами. Затем в присутствии понятых при личном досмотре полицейские изъяли пакетик у женщины. В отношении неё было возбуждено уголовное дело.

— В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также проверку на причастность иных лиц к их совершению. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, — сообщили в пресс-службе Следкома.

Напомним, ранее МВД Башкирии сообщили, что в отношении этих полицейских уже начата служебная проверка.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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