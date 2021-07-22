В Уфе возбудили уголовное дело на полицейских, обвиняемых в подбрасывании наркотиков

По версии следствия, полицейские для завышения показателей своей работы, сохранения своей должности и продвижения по службе, задержали уфимку по подозрению в незаконном хранении наркотиков, хотя она была невиновна, о чём сотрудники полиции знали. Они доставили женщину в отдел полиции, где, угрожая арестом, потребовали от неё положить к себе в сумку переданный ими пакетик с запрещёнными веществами. Затем в присутствии понятых при личном досмотре полицейские изъяли пакетик у женщины. В отношении неё было возбуждено уголовное дело.