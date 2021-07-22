Минеева выступает за обновление инвестиционной карты Москвы

С картой можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы. В ней есть вся информация о свыше 300 площадках для ведения бизнеса. Они подойдут и небольшим компаниям, и крупным производителям. Там же реально узнать об объектах в мегаполисе, которые выставили на торги для приобретения и аренды. Сейчас данный перечень содержит более 4 000 наименований. Ради удобства пользователей в инвестиционную карту встроили фильтры. Они заметно упрощают поиск объектов по назначению.