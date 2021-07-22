Германия и США пришли к договоренности по поводу «Северного потока — 2»

Таким образом, в 2024 году Россию ожидает «новый масштабный торг с ЕС и США о судьбе украинского транзита», отмечают авторы канала. В то же время стоит отметить, что стартовые позиции России будут сильнее, чем годом ранее, так как у страны будут рабочие альтернативы в виде функционирующих «Балканского потока» и СП-2. Кроме того, низка вероятность введения санкций против газопровода.