Конституционный суд Башкирии предложили заменить советом

Согласно федеральному конституционному закону, до 1 января 2023 года в России упразднят все конституционные и уставные суды.
— Вместе с тем субъекты Российской Федерации получают возможность создавать конституционные советы. Это прерогатива региональных парламентов. Соответствующая норма найдет отражение в Конституции Республики Башкортостан, — отметил председатель Курултая республики Константин Толкачев.
Основными задачами Конституционного совета станут укрепление законности и обеспечение верховенства Конституции в системе республиканского права.
— Предполагается, что предметом деятельности Конституционного совета будет анализ и мониторинг всего массива законодательства на предмет его соответствия духу и букве Конституции Республики Башкортостан, — добавил Толкачев.
Разработку проекта закона о совете начнут сразу после принятия поправок к Конституции республики. Законопроект был принят депутатами в первом чтении на заключительном заседании весенней сессии. Поправки к тексту документа рассмотрят осенью.