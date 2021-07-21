Башкирия впервые представила свой стенд на авиасалоне МАКС

— До сих пор отдельные наши предприятия ежегодно участвовали на МАКС, но вот так, объединённо — в первый раз. Организовать стенд республиканским предприятиям помог наш Госкомитет по внешнеэкономическим связям. Мы субсидировали участникам выставки 30% от стоимости затрат на стенд, нашли для этого федеральное финансирование, — рассказал руководитель региона.