В Башкирии модернизировали линейку пожарно-спасательных вертолетов Ка-32

В Башкирии модернизировали линейку пожарно-спасательных вертолетов Ка-32
В Башкирии модернизировали линейку пожарно-спасательных вертолетов Ка-32
Вчера, 20:53ЭкономикаАлександра КонстантиноваФото: pixabay.com
В Кумертау на авиационном производственном предприятии модернизировали вертолёты Ка-32А11М. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

М — это значит «модернизированный». Мы действительно модернизировали эту линейку вертолётов у нас на КумАПП. Это очень большое событие для нашей республики, для этого предприятия, — написал глава республики.

Радий Хабиров поблагодарил индустриального директора авиакластера Ростех Анатолия Сердюкова, оказавшего поддержку КумАПП, которое 2 года назад находилось в довольно сложном состоянии.

Руководитель региона добавил, что модернизированный вертолет в скором времени будет представлен на авиасалоне МАКС.

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