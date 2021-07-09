В Башкирии модернизировали линейку пожарно-спасательных вертолетов Ка-32

— М — это значит «модернизированный». Мы действительно модернизировали эту линейку вертолётов у нас на КумАПП. Это очень большое событие для нашей республики, для этого предприятия, — написал глава республики.
Радий Хабиров поблагодарил индустриального директора авиакластера Ростех Анатолия Сердюкова, оказавшего поддержку КумАПП, которое 2 года назад находилось в довольно сложном состоянии.
Руководитель региона добавил, что модернизированный вертолет в скором времени будет представлен на авиасалоне МАКС.