В Башкирии модернизировали линейку пожарно-спасательных вертолетов Ка-32

В Кумертау на авиационном производственном предприятии модернизировали вертолёты Ка-32А11М. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

— М — это значит «модернизированный». Мы действительно модернизировали эту линейку вертолётов у нас на КумАПП. Это очень большое событие для нашей республики, для этого предприятия, — написал глава республики. Радий Хабиров поблагодарил индустриального директора авиакластера Ростех Анатолия Сердюкова, оказавшего поддержку КумАПП, которое 2 года назад находилось в довольно сложном состоянии. Руководитель региона добавил, что модернизированный вертолет в скором времени будет представлен на авиасалоне МАКС.

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