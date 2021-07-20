В ЦУР Башкирии сообщили о перегруженности линий по вопросам коронавируса

Житель Башкирии Тимур Гаскаров пожаловался главе республики Радию Хабирову о проблеме дозвона в антиковидный ситуационный центр. Свое обращение он оставил на личной странице главы в соцсетях сегодня, 20 июля.
По словам мужчины, при попытке дозвониться по номеру 122 звонок сбрасывают. Разъяснили сложившуюся ситуацию в Центре управления республикой.
— В Ситуационный антиковидный центр Республики Башкортостан поступает много звонков от жителей республики, особенно в период подъема заболеваемости, поэтому бывает так, что линии перегружены. Операторы Центра работают ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни с 08:00 до 20:00 и стараются принять максимальное число звонков и помочь все обратившимся, — сообщила сотрудница центра Алина Шамсутдинова.
Жителей республики попросили отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и повторно звонить в Центр по единому номеру 122 (доп.3), также можно звонить по другому номеру 218-19-19
Ранее уфимка пожаловалась главе республики на отсутствие вакцины в поликлиниках. Из-за этого, женщину могли не допустить к работе.