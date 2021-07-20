В ЦУР Башкирии сообщили о перегруженности линий по вопросам коронавируса

— В Ситуационный антиковидный центр Республики Башкортостан поступает много звонков от жителей республики, особенно в период подъема заболеваемости, поэтому бывает так, что линии перегружены. Операторы Центра работают ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни с 08:00 до 20:00 и стараются принять максимальное число звонков и помочь все обратившимся, — сообщила сотрудница центра Алина Шамсутдинова.