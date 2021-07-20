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Минеева прокомментировала решение столичных властей продлить сроки вакцинации

20 июля 2021, 18:52
Фото: фрагмент видео
Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева прокомментировала изменение сроков подачи документов о вакцинации сотрудников для столичных предпринимателей.

Издание ren.tv сообщает, что Роспотребнадзор Москвы отодвинул срок подачи документов о вакцинации работников до двадцать второго июля. По мнению столичного уполномоченного по защите прав предпринимателей Татьяны Минеевой, это говорит о том, что власти идут навстречу бизнесу.

“Бизнес неоднократно обращался с инициативой о продлении сроков и упрощении процедуры вакцинации. Так, предприниматели просят продлить период вакцинации первым компонентом вакцины до 1 августа, чтобы все желающие успели это сделать. Также он предлагает исключить сотрудников, находящихся в декрете или в отпуске по уходу за ребенком из расчета общей численности, которая берется за основу для расчета выполнения норматива вакцинированных сотрудников. Бизнес слышат: работодателям уже продлили срок подачи данных о вакцинации до 22 июля. Это говорит о том, что есть понимание проблем бизнеса, с которыми он сталкивается каждый день: например, поставщики продуктов и ретейлеры не успевали в срок привить 60% персонала”, - сказала Минеева.

В Роспотребнадзоре Москвы подчеркнули, что решение было принято на основе темпов и объемов вакцинации, которые говорят о выполнении требований большинством организаций.

Напомним, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева 16 июня выпустила постановление об обязательной вакцинации 60 процентов работников предприятий, работающих в сфере услуг, торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. По предварительным расчетам за месяц вакцинацией должны были охватить порядка двух миллионов работников. В Роспотребнадзоре заявили, что такое количество сотрудников предприятий получило вакцину. Однако, несмотря на это, в профильном ведомстве рассказали, что некоторые компании до сих пор не предоставили требуемый документ о количество провакцинированных сотрудников, что делает невозможным контроль над соблюдением требований постановления.

"Управление Роспотребнадзора по столице направило этим организациям официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предусмотренной административной ответственности за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства", — добавили в ведомстве.

Необходимо напомнить, что глава Москвы Сергей Собянин сообщил об обязательной вакцинации отдельных групп работников компаний, работающих в сфере обслуживания, транспорта и торговли, в своем официальном блоге. Мэр российской столицы подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в городе развивается по неблагоприятному сценарию.

В постановлении главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой говорится, что руководители столичных предприятий обязаны обеспечить вакцинацию от коронавируса 60 процентов сотрудников.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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