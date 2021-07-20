Минеева прокомментировала решение столичных властей продлить сроки вакцинации

“Бизнес неоднократно обращался с инициативой о продлении сроков и упрощении процедуры вакцинации. Так, предприниматели просят продлить период вакцинации первым компонентом вакцины до 1 августа, чтобы все желающие успели это сделать. Также он предлагает исключить сотрудников, находящихся в декрете или в отпуске по уходу за ребенком из расчета общей численности, которая берется за основу для расчета выполнения норматива вакцинированных сотрудников. Бизнес слышат: работодателям уже продлили срок подачи данных о вакцинации до 22 июля. Это говорит о том, что есть понимание проблем бизнеса, с которыми он сталкивается каждый день: например, поставщики продуктов и ретейлеры не успевали в срок привить 60% персонала”, - сказала Минеева.