Медведи попали в объектив фотокамеры в нацпарке «Башкирия»

Фотографии медведей, вышедших на поле засеянное овсом, опубликовали в соцсетях группы Национальный парк «Башкирия» накануне, 19 июля.
Как рассказали специалисты овес является нажировочным кормом для косолапых. Именно поэтому злаком в нацпарке было засеяно восемь полей, чтобы мишки могли хорошо питаться и укреплять свой иммунитет. За один час медведь способен съест 5-6 килограмм овса.
— Первый раз они выходят на незнакомое поле осторожно, питаются только с краю. В последующие дни медведи набираются смелости и продвигаются дальше, но все равно выбирают участки, где есть деревья или кустарники, — рассказали сотрудники нацпарка.
Фотографии косолапых во время трапезы сделал директор парка Владимир Кузнецов.