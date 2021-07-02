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Уфимцу стало плохо в торговом центре после вакцинации от коронавируса

2 июля 2021, 05:59
Фото: 1mediainvest.ru
В Минздраве предположили, что виной всему стала жара.

Жителю Уфы стало плохо после прохождения вакцинации. Об этом сообщили очевидицы происшествия накануне, 1 июля в соцсетях.

Молодой человек пришел в торговый центр «Мир» чтобы сделать себе прививку от коронавируса. Спустя несколько минут после введения вакцины молодой человек потерял сознание.

В Минздраве сообщили, что случай ухудшения состояния действительно был зарегистрирован 28 июня. Также стало известно о том, что перед вакцинацией у молодого человека не было противопоказаний к тому, чтобы не делать прививку. Предположительной причиной потери сознания могла стать жаркая погода.

Специалисты еще раз напомнили о необходимости после введения вакцины посидеть 30 минут, чтобы дать организму немного времени восстановиться, а медикам оценить состояние вакцинировавшегося, и в случае необходимости оказать своевременную помощь.

Однако не все желающие могут вакцинироваться. Так, жительница Уфы пожаловалась главе Башкирии на отсутствие вакцины в некоторых поликлиниках города.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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