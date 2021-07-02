Уфимцу стало плохо в торговом центре после вакцинации от коронавируса

В Минздраве сообщили, что случай ухудшения состояния действительно был зарегистрирован 28 июня. Также стало известно о том, что перед вакцинацией у молодого человека не было противопоказаний к тому, чтобы не делать прививку. Предположительной причиной потери сознания могла стать жаркая погода.