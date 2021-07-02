Уфимцу стало плохо в торговом центре после вакцинации от коронавируса

Жителю Уфы стало плохо после прохождения вакцинации. Об этом сообщили очевидицы происшествия накануне, 1 июля в соцсетях.
Молодой человек пришел в торговый центр «Мир» чтобы сделать себе прививку от коронавируса. Спустя несколько минут после введения вакцины молодой человек потерял сознание.
В Минздраве сообщили, что случай ухудшения состояния действительно был зарегистрирован 28 июня. Также стало известно о том, что перед вакцинацией у молодого человека не было противопоказаний к тому, чтобы не делать прививку. Предположительной причиной потери сознания могла стать жаркая погода.
Специалисты еще раз напомнили о необходимости после введения вакцины посидеть 30 минут, чтобы дать организму немного времени восстановиться, а медикам оценить состояние вакцинировавшегося, и в случае необходимости оказать своевременную помощь.
Однако не все желающие могут вакцинироваться. Так, жительница Уфы пожаловалась главе Башкирии на отсутствие вакцины в некоторых поликлиниках города.