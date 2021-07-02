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Полицейские спасли шестилетнего мальчика из Уфы в Волгоградской области

2 июля 2021, 14:08
Фото: 1MediaInvest
В Волгоградской области полицейские спасли шестилетнего уфимца, который задыхался и начал терять сознание. Семья с ребёнком из столицы Башкирии ехала на своём автомобиле на Чёрное море, но в один момент мальчику стало плохо.

Как сообщает V1.RU, 28 июня рано утром на федеральной автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград остановился автомобиль с номерами из Башкирии, который направлялся в сторону Волгограда. Водитель и пассажирка обратились к полицейскому посту за помощью.

Оказалось, что их ребёнку стало плохо. Родители сначала пытались самостоятельно привести ребёнка в чувство, однако их попытки оказались безуспешными. Тогда семья решила обратиться к полицейскому посту. Полицейские переложили ребёнка в патрульную машину и довезли его до ближайшей больницы.

В больнице мальчик находился сутки. Всё это время сотрудники полиции поддерживали связь с его родителями, интересуясь, нужна ли им какая-то помощь, и о самочувствием ребенка. После выписки ребёнка семья решила прервать отпуск и вернуться домой.

#Новости#Александра Константинова#Происшествия
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