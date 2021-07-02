Полицейские спасли шестилетнего мальчика из Уфы в Волгоградской области

Оказалось, что их ребёнку стало плохо. Родители сначала пытались самостоятельно привести ребёнка в чувство, однако их попытки оказались безуспешными. Тогда семья решила обратиться к полицейскому посту. Полицейские переложили ребёнка в патрульную машину и довезли его до ближайшей больницы.