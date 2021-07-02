Полицейские спасли шестилетнего мальчика из Уфы в Волгоградской области

Как сообщает V1.RU, 28 июня рано утром на федеральной автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград остановился автомобиль с номерами из Башкирии, который направлялся в сторону Волгограда. Водитель и пассажирка обратились к полицейскому посту за помощью.
Оказалось, что их ребёнку стало плохо. Родители сначала пытались самостоятельно привести ребёнка в чувство, однако их попытки оказались безуспешными. Тогда семья решила обратиться к полицейскому посту. Полицейские переложили ребёнка в патрульную машину и довезли его до ближайшей больницы.
В больнице мальчик находился сутки. Всё это время сотрудники полиции поддерживали связь с его родителями, интересуясь, нужна ли им какая-то помощь, и о самочувствием ребенка. После выписки ребёнка семья решила прервать отпуск и вернуться домой.