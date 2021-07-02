Минземимущество проверит работу пляжа «Берег солнца» в Уфе, где требуют плату за вход

— 17. 01. 2021 договор аренды земельного участка для временного обслуживания пляжного комплекса «Берег Солнца» был прекращен. Также 3 июня 2021 года отделом земельного контроля управления земельно-имущественных отношений администрации города был проведен осмотр территории, в ходе которого были выявлены нарушения. В связи с этим в Минземимущество было направлено письмо о принятии мер и проведении дополнительной проверки зоны отдыха «Берег Солнца», — прокомментировали ситуацию в мэрии.