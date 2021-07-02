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Минземимущество проверит работу пляжа «Берег солнца» в Уфе, где требуют плату за вход

2 июля 2021, 04:02
Фото: 1mediainvest
Несмотря на истекший срок аренды земли, предприниматели продолжают брать оплату с желающих отдохнуть на берегу реки.

Деятельность уфимского пляжа «Берег Солнца» проверит министерство земельно-имущественных отношений республики. Об этом сообщили в мэрии Уфы корреспонденту Mkset.

Выяснилось, что договор аренды на землю, возле реки Уфимка, истек в январе 2021 года, однако пляж несмотря на это продолжает функционировать и брать плату за вход на территорию возле водоема и оказывать прочие платные услуги.

— 17. 01. 2021 договор аренды земельного участка для временного обслуживания пляжного комплекса «Берег Солнца» был прекращен. Также 3 июня 2021 года отделом земельного контроля управления земельно-имущественных отношений администрации города был проведен осмотр территории, в ходе которого были выявлены нарушения. В связи с этим в Минземимущество было направлено письмо о принятии мер и проведении дополнительной проверки зоны отдыха «Берег Солнца», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

Ранее житель Башкирии обратился к главе республики с возмущением о взымании платы с въезда в природный парк Кандрыкуль.

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