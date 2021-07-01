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В Уфе снимут фильм по мотивам рассказа Стивена Кинга

1 июля 2021, 14:12
Фото: russorosso.ru
В Уфе снимут экранизацию рассказа известного американского писателя Стивена Кинга «Женщина в комнате». Режиссёром фильма станет уфимец Рузиль Насибуллин.

Как сообщает телеканал UTV, право на экранизацию рассказа Рузиль купил за один доллар в рамках проекта Dollar Baby. Данный проект позволяет начинающим режиссёрам или студентам экранизировать любой рассказ Кинга, при этом писатель оставляет себе все права на произведения и запрещает извлекать из получившихся фильмов коммерческую выгоду.

Рузиль выбрал именно этот рассказ, поскольку его очень впечатлила история.

— У главного героя мама болеет раком, постоянно просит дать ей таблетки, чтобы уже не мучиться от боли. Когда я читал, меня очень сильно задели слова в этом рассказе, что мама его очень сильно любит. Трудность выбора даже на мне очень сильно сказалась. Я даже, честно говоря, чуть не расплакался в этот момент. У меня герой тоже будет аудиотерапевтом. Когда он музыку ей включает, происходит такое же чудо! — заявил режиссёр.

Сейчас Рузиль набирает команду для съёмок фильма. В первую очередь он ищет сценариста, после этого будет набирать техническую команду и проводить кастинг актеров. Пока режиссёр планирует снимать в Уфе и уже выбирает локацию для съемок. Он рассматривает Театр оперы и балета.

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