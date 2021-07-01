В Уфе снимут фильм по мотивам рассказа Стивена Кинга

— У главного героя мама болеет раком, постоянно просит дать ей таблетки, чтобы уже не мучиться от боли. Когда я читал, меня очень сильно задели слова в этом рассказе, что мама его очень сильно любит. Трудность выбора даже на мне очень сильно сказалась. Я даже, честно говоря, чуть не расплакался в этот момент. У меня герой тоже будет аудиотерапевтом. Когда он музыку ей включает, происходит такое же чудо! — заявил режиссёр.