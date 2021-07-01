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В Уфе активисты «СтопБашРТС» подали заявку на митинг против повышения тарифов

1 июля 2021, 06:36
Фото: фото из соцсетей
Общественники скептически ждут реакции властей, по их мнению митинг им в очередной раз не дадут провести из-за режима повышенной готовности, который не мешает проведению Фолклориады.

Сегодня, 1 июля произошло повышение тарифов на коммунальные услуги. По данным Госкомитета РБ по тарифам, в республике общая сумма платежей за все услуги изменится не более, чем на 5,8%.

Активист движения «СтопБашРТС» Иван Апаев сегодня же вышел к зданию Госкомитета по тарифам с плакатом, на котором движение «благодарит» главу Госкомиета Светлану Бурдюк за ежегодное повышение тарифов.

– Что примечательно, Госкомитет по тарифам находится в одном здании с партией «Единая Россия» и поэтому все повышения, наверно, проходят так легко и без каких-либо баталий – полагает Апаев.

Ранее общественник отправил огромное количество обращений в Правительство РФ Мишустину, Роспотребнадзор Анне Поповой и Прокуратуру РФ с требованием отменить проведение Фолклориады, назвав её «пиром во время чумы».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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