По расчетам ученых, заболеваемость коронавирусом в Москве достигнет пика к сентябрю

Руководитель разработки математической модели Алексей Боровков отметил, что для составления точного прогноза группа ученых трудилась над созданием системы дифференциальных уравнений, благодаря которой было спроектировано девять кривых распространения коронавирусной инфекции в пределах столицы.
Как сообщает RT, по наиболее пессимистичной модели распространения COVID-19 в столице, число активных больных к концу августа должно достигнуть отметки в 443 тысячи человек. Если брать в расчет среднюю, пятую кривую распространения вируса, то количество пациентов с активной фазой заболевания к началу сентября будет находиться на уровне 225 тысяч заболевших.