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По расчетам ученых, заболеваемость коронавирусом в Москве достигнет пика к сентябрю

1 июля 2021, 13:23
Фото: pixabay.com
Эксперты из Санкт-Петербургского политехнического университета составили расчет, согласно которому пик заболеваемости коронавирусом в Москве наступит уже в начале осени.

Руководитель разработки математической модели Алексей Боровков отметил, что для составления точного прогноза группа ученых трудилась над созданием системы дифференциальных уравнений, благодаря которой было спроектировано девять кривых распространения коронавирусной инфекции в пределах столицы.

Как сообщает RT, по наиболее пессимистичной модели распространения COVID-19 в столице, число активных больных к концу августа должно достигнуть отметки в 443 тысячи человек. Если брать в расчет среднюю, пятую кривую распространения вируса, то количество пациентов с активной фазой заболевания к началу сентября будет находиться на уровне 225 тысяч заболевших.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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