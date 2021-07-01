По расчетам ученых, заболеваемость коронавирусом в Москве достигнет пика к сентябрю

Как сообщает RT, по наиболее пессимистичной модели распространения COVID-19 в столице, число активных больных к концу августа должно достигнуть отметки в 443 тысячи человек. Если брать в расчет среднюю, пятую кривую распространения вируса, то количество пациентов с активной фазой заболевания к началу сентября будет находиться на уровне 225 тысяч заболевших.