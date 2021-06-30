Смертельное ДТП, ответ вуза на жалобы и вопрос уфимки Путину. Итоги дня в Башкирии

В Башкирии зарегистрировано смертельное ДТП. Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей. Трагедия произошла на трассе возле поселка Приютово в Ермекеевском районе. Четверо человек госпитализированы из-за полученных травм.
В УГАТУ прокомментировали жалобу студентов Хабирову на реорганизацию вуза. Управление медиакоммуникаций УГАТУ назвало происходящее "повышением конкурентных преимуществ" вуза. Студенты вуза в социальных сетях запустили флешмоб, где попросили главу Башкирии Радия Хабирова и ректора вуза Сергея Новикова не допустить перенос одну из кафедр на другой факультет.
В центре Уфы перекроют дороги из-за проведения Фольклориады. Мэрия Уфы опубликовала график перекрытия улиц в историческом центре города. Первой перекроют дорогу по улице Театральной на участке от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди.
Сегодня прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Президент России ответил на вопрос жительницы Уфы, которая спросила о том, когда в республике будет введена мелиорация. Путин рассказал о выделенных на нее миллиардах.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Флюр Асадуллин предложил отказать пускать в продуктовые магазины людей, отказавшихся от вакцинации. Также он предложил компенсировать предпринимателям затраты связанные на организацию дополнительных мер по проверке у посетителей документов подтверждающих вакцинацию или справки на медотвод.