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Смертельное ДТП, ответ вуза на жалобы и вопрос уфимки Путину. Итоги дня в Башкирии

30 июня 2021, 17:40
Фото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 30 июня 2021 года.

В Башкирии зарегистрировано смертельное ДТП. Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей. Трагедия произошла на трассе возле поселка Приютово в Ермекеевском районе. Четверо человек госпитализированы из-за полученных травм.

В УГАТУ прокомментировали жалобу студентов Хабирову на реорганизацию вуза. Управление медиакоммуникаций УГАТУ назвало происходящее "повышением конкурентных преимуществ" вуза. Студенты вуза в социальных сетях запустили флешмоб, где попросили главу Башкирии Радия Хабирова и ректора вуза Сергея Новикова не допустить перенос одну из кафедр на другой факультет.

В центре Уфы перекроют дороги из-за проведения Фольклориады. Мэрия Уфы опубликовала график перекрытия улиц в историческом центре города. Первой перекроют дорогу по улице Театральной на участке от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди.

Сегодня прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Президент России ответил на вопрос жительницы Уфы, которая спросила о том, когда в республике будет введена мелиорация. Путин рассказал о выделенных на нее миллиардах.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Флюр Асадуллин предложил отказать пускать в продуктовые магазины людей, отказавшихся от вакцинации. Также он предложил компенсировать предпринимателям затраты связанные на организацию дополнительных мер по проверке у посетителей документов подтверждающих вакцинацию или справки на медотвод.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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