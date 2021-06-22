В Уфе из свечей выложили портрет генерала Шаймуратова в День памяти и скорби

Posted 22 июня 2021, 03:53
Published 22 июня 2021, 03:53
Modified 25 декабря 2024, 05:42
Updated 25 декабря 2024, 05:42
— 22 июня – одна из самых страшных и трагичных страниц истории нашей Родины. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. В этот день мы вспоминаем тех, кто сложил голову в боях с захватчиками, тех, кто умер от ран в госпиталях, сгинул в фашистских застенках и концлагерях. Советский народ отстоял Родину ценой огромных потерь. Из Башкирии на фронт ушли 700 тысяч воинов. Половина из них не вернулась с полей сражений. И мы должны о них помнить. Помнить о тружениках тыла, ковавших Победу на заводах и в колхозах, — отметил Радий Хабиров.
Также сегодня утром подобная акция состоялась и в парке Победы. Там в четыре часа утра зажглись свечи в форме числе 1418 – столько дней советские граждане боролись с германской армией. К Всероссийской акции «Свеча памяти» в честь 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны присоединились депутаты, представители Военного комиссариата и юнармейцы.